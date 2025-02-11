История Пензы: Бывший уголовник открыл Народный театр

11.02.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На улице Замойского осталось не так много дореволюционных строений. Давно снесен и дом № 18, в котором, между прочим, когда-то проживал основатель Народного театра Дмитрий Волков.

В городе он был довольно известным и успешным человеком, хотя случались в его жизни и жуткие падения. Дмитрий Сергеевич родился в селе Борисовка (ныне Ленино Пензенского района).

Когда он был еще маленьким, родители переехали в Пензу и отдали учиться сына в 1-ю мужскую гимназию, которую он с блеском закончил. Затем Волков получил юридическое образование и, вероятно, мог стать хорошим адвокатом или прокурором, если бы не попал на скамью подсудимых.

В конце 80-х годов XIX века он примкнул к народовольцам и вскоре был арестован жандармами. Его осудили на 2,5 года в Петропавловской крепости, которая отличалась строгим режимом. Немногим раньше там же отбывала срок Софья Перовская - организатор убийства Александра II.

На свободу Волков вышел только в 1892 году. С судимостью по политической статье устроиться на хорошую работу он не смог и благоразумно решил открыть свое дело, а именно организовать Народный театр.

Заведение Волкова быстро завоевало популярность у пензенцев - во многом потому, что в большей степени было неформальным. Именно в Народном театре начинал свою карьеру Всеволод Мейерхольд.