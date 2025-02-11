Сетевое издание|18+|Вторник|11 фев 2025|07:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Бывший уголовник открыл Народный театр

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На улице Замойского осталось не так много дореволюционных строений. Давно снесен и дом № 18, в котором, между прочим, когда-то проживал основатель Народного театра Дмитрий Волков.

В городе он был довольно известным и успешным человеком, хотя случались в его жизни и жуткие падения. Дмитрий Сергеевич родился в селе Борисовка (ныне Ленино Пензенского района).

Когда он был еще маленьким, родители переехали в Пензу и отдали учиться сына в 1-ю мужскую гимназию, которую он с блеском закончил. Затем Волков получил юридическое образование и, вероятно, мог стать хорошим адвокатом или прокурором, если бы не попал на скамью подсудимых.

В конце 80-х годов XIX века он примкнул к народовольцам и вскоре был арестован жандармами. Его осудили на 2,5 года в Петропавловской крепости, которая отличалась строгим режимом. Немногим раньше там же отбывала срок Софья Перовская - организатор убийства Александра II.

На свободу Волков вышел только в 1892 году. С судимостью по политической статье устроиться на хорошую работу он не смог и благоразумно решил открыть свое дело, а именно организовать Народный театр.

Заведение Волкова быстро завоевало популярность у пензенцев - во многом потому, что в большей степени было неформальным. Именно в Народном театре начинал свою карьеру Всеволод Мейерхольд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте