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История

История Пензы: Памятная «Московская застава» сильно обветшала

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1981 году в Пензе появилась еще одна довольно экстравагантная архитектурная композиция. На улице Каракозова установили обелиск «Московская застава», караульную будку и шлагбаум - в честь бывшей почтовой заставы.

Отсюда начинался Московский тракт. Несколько столетий назад тут находилась большая узловая станция с конюшней, постоялым двором и непосредственно почтой. Кстати, письма в России, хоть и только в европейской части, доставлялись относительно быстро - в среднем за 10 дней. Для сравнения: корреспонденция наполеоновской армии доходила от Смоленска до Парижа за 15 суток.

Почтовая система России была основана на базе ямской гоньбы. Она существовала еще со времен Батыя, и это единственный плюс, который получила страна в эпоху монгольского владычества.

Гоньба представляла собой сеть станций, где ямщик мог в любое время дня и ночи поменять лошадей и продолжать путь дальше. О почтовой системе XVI века австрийский дипломат Герберштейн вспоминал следующее: «Гонец имеет право выбирать коня, который ему покажется лучшим».

Чтобы быстрее добираться до места назначения, ямщики работали в паре - пока один спал, второй управлял лошадьми. Через определенные промежутки времени они менялись. Это заметно увеличивало скорость продвижения.

За 40 с лишним лет со дня сооружения композиции обветшали и обелиск, и будка, и шлагбаум - доски рассохлись, краска облезла. У кирпичного сооружения внизу отвалилась облицовка.

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