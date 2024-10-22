История Пензы: Улица Фабричная пользовалась дурной славой

22.10.2024 | 07:46

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Одна из самых старых улиц микрорайона Маяк - Фабричная. В состав города ее включили почти сто лет назад, в 1927 году. Правда, сегодня ни одного старого дома здесь уже не осталось. Квартал застраивался силами работников писчебумажной фабрики.

Возведение шло стремительными, если не сказать стахановскими, темпами, ибо дома рабочие строили сами для себя и, естественно, желали быстрее обзавестись собственным гнездышком. К тому же дело было в 1927 году, когда намечались грандиозные торжества по случаю 10-й годовщины Октябрьской революции.

Рабочие уложились в срок, и тогда же состоялось помпезное открытие новой улицы. Она получила простенькое название в честь промышленного флагмана микрорайона - Фабричная.

Улица соответствовала своему наименованию. Тут стояли деревянные 2-этажные бараки, складские помещения, хозяйственные боксы и другие служебные сооружения. Местный контингент не блистал дворянским этикетом и светскими манерами. Квартал схож историей с Заводским районом, который в свое время также пользовался дурной славой из-за частых драк и хулиганства.

Район кардинально перестроили в середине прошлого века. Здесь возвели добротные многоэтажные дома, проложили и дорогу. Теперь улица Фабричная выглядит совершенно иначе.