История Пензы: Улица Автономная оправдывала свое название

17.10.2024 | 07:44

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе много улиц, которые носят совершенно безликие и непримечательные названия. Одна из них - Автономная в микрорайоне Маяк. Хотя у этого квартала довольно длинная история.

Территорию современного Маяка стали постепенно осваивать с конца XVIII века. Заселение шло медленно: дома возводились в основном неподалеку от писчебумажной фабрики, окраины же десятилетиями оставались безлюдными.

Здесь когда-то находился огромный пустырь, на котором пасли крупный рогатый скот. Но к началу ХХ столетия, когда город заметно расширился, постепенно начал застраиваться и этот квартал.

Тут селились небогатые люди - участки скупали крестьяне, чаще всего приезжие. Улица представляла собой большой частный сектор и жила де-факто автономно от остального района. Из-за этого она впоследствии и получила современное название.

Правда, официально его оформили только в 1927 году, причем в городском реестре улица числилась еще как порядок - это отголосок царской России. Интересно, что в советские времена при новых генеральных планах она ни разу не подверглась радикальному преобразованию.

Сама по себе улица недлинная - пешком можно пройти за пару минут. И она действительно автономная, укрытая за старым руслом Суры.