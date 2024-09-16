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История

История Пензы: Жители Светлополянской приютили защитников Родины

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Недолгое время в годы Великой Отечественной войны на Шуисте располагался штаб 25-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД. Солдаты жили в казармах, а офицерам пришлось ютиться у местных жителей на улице Светлополянской.

Подразделение было сформировано 22 октября 1942 года и уже к концу следующего месяца было переброшено под Сталинград, где немцев брали в кольцо.

Об участии наших земляков в той эпохальной битве документов сохранилось мало, но, судя по всему, бригаду изрядно потрепало, поскольку всего через несколько месяцев ее вывели с фронта для переформирования и доукомплектования личным составом.

Жарким выдалось и лето 1943 года. 25-й бригаде предстояло принять участие в форсировании Днепра, про который сам Гитлер говорил, что скорее река потечет вспять, нежели русские смогут преодолеть ее. Как показали события, пензенцам и такие преграды оказались по плечу.

В дальнейшем подразделение сражалось на Украине. Особенно трудными выдались бои в Карпатах. Части вермахта превращали горы в неприступные крепости и умело использовали каждый перевал. Благодаря отчаянному героизму и мужеству советских солдат к апрелю 1944 года Днепровско-Карпатская операция была завершена.

После войны 25-ю бригаду оставили на Украине для борьбы с бандитизмом и «лесными братьями», которые вели партизанскую деятельность вплоть до 50-х годов прошлого столетия.

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