История Пензы: Правый берег Суры заселяли крестьяне

07.06.2024 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XVII веке первопоселенцы старались не обустраиваться на правом берегу Суры, поскольку с востока постоянно нападали кочевники. Район нынешних улиц Злобина, Сердобской и Касаткина больше напоминал огромный пустырь.

Вблизи округи регулярно дежурил отряд конных казаков. Кавалеристы тщательно следили за приближением вражеских орд и незамедлительно сообщали о появлении неприятеля гарнизону. Отсюда же наиболее маневренные группы уходили в дальнюю разведку.

К началу XVIII века границы Российского государства отодвинулись далеко на юг, и проблема набегов частично спала. Городские власти решили разместить около реки таможенную заставу. Блокпост находился на самой границе Пензы, от него начиналась так называемая Городищенская дорога, по которой крестьяне везли в губернский центр свои товары.

Постепенно путь превратился в одну из главных магистралей края, связывающих город с уездами. В 70-х годах XVIII века по краям дороги стали появляться дома и подворья. Земля здесь продавалась практически за бесценок, и поэтому люди из районных центров, а в основном это были крестьяне, имели возможность поселиться ближе к городу. Тут же возводили трактиры и постоялые дворы для приезжих.

Кардинальной перестройке район подвергся в середине прошлого века. Старые избушки повсеместно сносились, а на их месте воздвигли жилые дома. Позднее здесь соорудили мост и расширили дорогу.