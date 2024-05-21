История Пензы: Горожан обучали управлению самолетом

21.05.2024 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня желающие научиться водить машину могут ходить в автошколу, а раньше жители имели возможность обуздать и воздушную стихию, научившись управлять самолетом. На улице Кирова когда-то размещалась летная школа.

Здание до наших дней не сохранилось. Стояло оно рядом с кинотеатром «Октябрь». Курсы были организованы по инициативе Осоавиахима, причем посещать их мог кто угодно - необязательно было служить в армии или иметь специальное образование.

Вначале все учащиеся проходили теоретические дисциплины, изучали правила полетов, метеорологию, устройство и принципы работы самолетов, технику безопасности и многое другое. Но самой интересной частью считалась, конечно, практика.

Ее проводили в Маньчжурии, где тогда находился аэродром Осоавиахима. Курсантов учили летать на самолетах У-2, известные в обиходе как кукурузники. Чтобы сдать все экзамены, необходимо было облететь несколько раз вокруг города, показать технику поворотов и плавно приземлиться.

Вот так легко и просто любой желающий мог стать авиатором. Первый выпуск состоял всего из 4 человек, потом классы стали более многочисленными. Чтобы понимать, насколько хорошо в Пензе готовили пилотов, следует знать, что одна из выпускниц школы, Валентина Гризодубова, стала Героем Советского Союза, установив мировой рекорд дальности полета среди женщин.