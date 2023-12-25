История Пензы: Военные учения на Шуисте посещал Александр I

25.12.2023 | 07:17

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Поле в самом конце проезда Будищева современным пензенцам больше известно как Марсово. Прежде эта территория своего аутентичного названия не имела, пока не появился одноименный фестиваль. И здесь его проводили не случайно, а в память о военных учениях 1824 года, на которых присутствовал Александр I.

В Пензе к маневрам готовились заранее и специально выбрали именно эту площадку, поскольку она была максимально удалена от жилых домов. В XIX веке район в состав города еще не входил.

Для губернии событие стало поистине выдающимся. Еще до приезда императора в Пензу прибыли несколько генералов, начальник артиллерии российской армии и глава Генштаба Карл Толь.

Под Пензой собирались отработать взаимодействие подразделений при общевойсковом бое. В маневрах участвовали три пехотные дивизии, одна кавалерийская и одна артиллерийская. Солдаты разыграли целое сражение: атаки гусар сменялись сотрясающими округу залпами канониров, а пехота пыталась поднять на штыки условного врага.

В целом учения прошли успешно. Александр I остался доволен боевой подготовкой армии и даже лично поблагодарил командиров полков.

В 2015 году здесь состоялся первый в Пензе военно-исторический фестиваль реконструкции. По его наименованию народ так и прозвал это место Марсовым полем.