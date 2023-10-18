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История

История Пензы: Базарную площадь уродовали железные гробы

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

На улицах Пензы практически не осталось ларьков, хотя раньше они стояли на каждом углу. Удивительно, но история циклична. Войну с засильем киосков вели и в XIX веке. На Базарной площади - в районе сквера Копилка пословиц и площади Ленина их неоднократно пытались снести.

Задолго до разработки нового генерального плана застройки Пензы торговые ряды тут возводились как попало. Тогда магистрат еще не брал деньги за аренду земли, и поэтому коммерсанты старались ухватить участок получше и уже затем строили ларьки.

В них торговали всем подряд: папиросами, чаем, обувью, канцелярскими принадлежностями и многим другим. До поры до времени конфликтов с местной властью у купцов не возникало, но в середине XIX века губернатор Николай Селиверстов решил, что киоски портят внешний облик города, и постановил снести их.

Естественно, коммерсанты воспротивились. Война между купцами и администрацией города шла несколько месяцев. Победили, конечно, власти. Через суд администрация доказала, что большинство участков на площади заняты самовольно и никак не зарегистрированы. В итоге всего за несколько дней ларьки снесли.

Землю затем продали и возвели на ней торговые центры. Перед прессой губернатор оправдывался и заявлял, что киоски были похожи на железные гробы, а в новых пассажах гораздо удобнее торговать, да и выглядят они лучше.

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