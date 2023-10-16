История Пензы: На улице Московской продавали птиц

16.10.2023 | 07:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Дом № 70 на улице Московской - один из старейших во всем квартале. По разным данным, он был построен еще в начале XIX века и стоил 10 тысяч рублей - сегодня это равнялось бы сумме в 10 миллионов.

Владел этой недвижимостью купец Иван Сазонов. Правда, здесь он не жил: вероятно, Московская казалась ему слишком шумным местом. Поэтому дом сдавался в аренду.

Некоторое время тут размещалась чайная, где, кстати, подавались и необычные напитки вроде сбитня - горячего меда с пряностями. Раньше его очень любили пить с утра. По воспоминаниям современников, он хорошо бодрил.

Чуть позже на Московской, 70, открылось другое заведение - зоомагазин. Там продавали исключительно птиц.

«Имеем честь известить почтеннейшую публику, - говорилось в рекламе, - что нами завезены калужские канарейки, поющие дудкою, овсянкою, синицею, колокольчиком и разными россыпями. Также есть обученные петь под орган».

Также в магазине продавались попугаи, соловьи, амадины, щеглы. Однако стоили птички недешево. Даже волнистый попугайчик обходился минимум в 20 рублей - для некоторых рабочих людей той поры это практически месячная зарплата.

Поколению времен развала СССР и начала современной России Московская, 70, прежде всего памятна магазином «Сокол». Здесь продавались ружья и разные охотничьи принадлежности.