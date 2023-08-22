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История

История Пензы: Куда перевезли дом Николая Бурденко

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Отмена крепостного права всколыхнула всю Россию. Те, кто не попал под временнообязанное состояние, постарались как можно скорее уехать из сел. Так немало крестьян поселилось в Пензе, на улице Бурденко.

Освободившиеся от крепостной зависимости сельчане бежали из своих деревень, как с тонущего корабля. Особенно в массовом порядке переезжала молодежь. Но, как гласит известная поговорка, хорошо там, где нас нет.

По приезде в Пензу выяснилось, что сельчане никому не нужны, а цены за аренду квартир многие просто не потянули. Пришлось несолоно хлебавши перебираться на окраину города и самостоятельно строить себе жилища.

Постепенно крестьяне сбивались в землячества. На современной улице Бурденко проживало много выходцев из Чембарского уезда. Одни занимались торговлей, другие уходили в поденщики - раньше так называли человека, который временно трудился разнорабочим за почасовую оплату в течение одного дня.

Большого заработка это не приносило, и потому среди землячеств царила круговая порука, когда каждый был обязан помогать своим товарищам по несчастью, внося в том числе и налоги за него. Именно это позволило чембарцам плотно обосноваться в Пензе.

Как раз на этой улице жил будущий нейрохирург, академик Николай Бурденко. В 1976 году его деревянный домик аккуратно перевезли на территорию больницы, которая носит его имя.

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