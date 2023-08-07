История Пензы: Подвиг героя Андрея Кижеватова

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.
82 года назад, в 1941-м, Андрей Кижеватов получил свое последнее в жизни повышение - ему присвоили звание лейтенанта. Вскоре он стал командиром 9-й погранзаставы. В честь героя Брестской крепости в Пензе названа одна из улиц.
Рано утром 22 июня весь гарнизон цитадели проснулся от мощных взрывов. В небе кружили «юнкерсы» и «мессершмиты», которые прицельно бомбили крепость. В пыли и извести воины стали спешно готовиться к обороне, но натиск противника прошел настолько ошеломительно, что некоторые позиции Красной армии были захвачены за считаные часы.
Андрей Кижеватов забаррикадировался с солдатами как раз на своей 9-й заставе. Поначалу немцы, рассчитывая на легкую победу, попытались взять ее с наскока, однако встретили ожесточенное сопротивление - красноармейцы затем даже перешли в рукопашную и добивали врага табуретами, ножами и просто голыми руками.
Тогда фашисты взяли Брестскую крепость в осаду. Бойцы остались без еды и воды, но все равно продолжали биться до последнего. Через неделю Кижеватов принял решение пробиваться к своим. Он отдал бойцам команду отходить, а сам остался прикрывать их.
Отступающие слышали, как отчаянно стрекотал пулемет, затем послышался взрыв и оружие лейтенанта умолкло.
Немцы узнали фамилию офицера, который попортил им немало крови. Позже, когда к ним попала в плен семья Кижеватова, они расстреляли ее в полном составе.
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