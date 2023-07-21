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История

История Пензы: При перепланировке Коммунистической уничтожили сады

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Привычные нам черты Пенза начала приобретать лишь в середине прошлого века, когда весь город превратился в одну большую стройку. Радикальной перепланировке подверглась и улица Коммунистическая.

Несколько десятилетий тому назад эта округа вообще считалась окраиной - тут не было ни широких автомагистралей, ни мостов, ни развязок, даже асфальт считался диковинкой.

Огромный частный сектор, сплошь застроенный деревянными домами, жил тихой сельской жизнью. По окраинам бродили коровы, а кое-где и вовсе еще оставались старые дореволюционные мельницы. По новому генеральному плану весь частный сектор снесли одним махом.

Вместо избушек на чертежах появились коробки будущих хрущевок, школ и детских садов. Возведение новых зданий поручили домостроительному комбинату. Каменщик организации Людмила Конкина вспоминала:

«Невозможно передать, как жалко было сносить этот район. Он пестрел огромными фруктовыми садами, где местные жители растили яблоки, груши и черемуху. Бабушки выносили их нам целыми ведрами, слезно просили забрать, лишь бы яблоки и груши не пропали».

Тем не менее сады в новый генплан никак не вписывались - они занимали важную для строительства территорию.

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