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История

История Пензы: Кто принес славу реальном училищу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе все престижные учебные заведения размещались в центре города. На улице Красной стоял дворянский институт, на Московской - гимназия Сердобольской, а вот улица Лекарская (ныне Володарского), приняла реальное училище.

Оно открылось здесь в июле 1882-го, и в первый год работы руководство учреждения смогло набрать всего 2 класса. Срок обучения в училище составлял 6 лет, в нем преподавались в основном технические дисциплины: математика, физика, химия, механика и многое другое.

Впрочем, отдать своего отпрыска сюда могли позволить себе только состоятельные родители, поскольку стоимость обучения составляла 40 рублей в год. Дополнительно ученику должны были сшить форму.

Дети щеголяли в черных шинелях, серых брюках и фуражках с аббревиатурой ПРУ - пензенское реальное училище. Так что старшеклассников на улице можно было запросто перепутать с курсантами военных вузов - по стечению обстоятельств в образовательном учреждении нашлось место и для них.

В годы Первой мировой войны на базе училища развернули госпиталь для фронтовиков. Наряду с медсестрами отдельную вахту помощи несли и ученики.

Славу учебным заведениям приносят их выпускники. У реального училища их целая галерея. Здесь учились писатель В. П. Ставский, вице-адмирал А. Е. Брыкин, министр здравоохранения СССР С. В. Курашов и многие другие.

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