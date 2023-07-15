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История

История Пензы: Кого готовили в землемерном училище

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе было мало образовательных учреждений с гуманитарным уклоном, в основном предпочтение отдавалось техническим учебным заведениям. Одним из престижных считалось землемерное училище на Лекарской, 6. Сейчас это улица Володарского.

Образовательное учреждение распахнуло свои двери в 1875 году, какое-то время срок обучения здесь составлял всего 2 курса. При этом до конца XIX века имелась 1 специальность - межевой техник.

Зато учебное учреждение считалось одним из самых либеральных в Пензе и принимало абитуриентов всех сословий, имевших аттестат о начальном образовании. Чаще всего сюда старались поступить выходцы из крестьянских и мещанских семей. Тут превалировали технические дисциплины, имелись и такие характерные для подобных училищ предметы, как геодезия, картография, почвоведение, черчение и другие.

Раз в год все студенты были обязаны проходить практику. Летом ребят отправляли в Рамзай, где они помогали местным аграриям составлять планы местности и производить землемерные работы. Но бывало, что ученики выполняли и серьезные заказы от городской администрации.

Так, в 1881 году они провели картографическую съемку Пензы. На основе этого материала позже вышел указ о регулировании дорожного движения на улицах города.

В год землемерное училище выпускало 30 специалистов. Кстати, работа межевого техника была хорошо оплачиваемой. В свое время Леонид Брежнев также заканчивал землемерный техникум и начинал свою карьеру именно с этой профессии.

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