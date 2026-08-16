Из музея украли четыре работы художника Антонелло да Мессины

Неизвестные украли четыре работы художника Антонелло да Мессины на острове Сицилия, Италия. Об этом сообщает Reuters.

Ограбление произошло в Региональном междисциплинарном музее 15 августа около 21:50 по местному времени. Среди похищенных работ оказались три из пяти панелей полиптиха Сан-Грегорио. Кроме того, воры вынесли двустороннюю картину на дереве с изображением Мадонны и Христа в Пьете — ее украли из защитного кофра. Как уточняется, воры смогли отключить систему защиты.

«Это шокирующее происшествие. Были украдены две из наиболее важных работ Антонелло. Большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявил директор музея Марис Меркурио.

Антонелло да Мессина — итальянский живописец раннего Возрождения, родившийся около 1430 года в Мессине. Он одним из первых в Италии начал использовать технику масляной живописи, переняв ее у нидерландских мастеров. Художник прославился детализированными портретами и алтарными образами, в которых сочетал итальянскую перспективу с северной тщательностью передачи фактур и света. Его самая известная работа — «Святой Иероним в келье», хранящаяся в Лондонской национальной галерее.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках напали на частный музей в итальянской провинции Парма. Злоумышленники украли работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.