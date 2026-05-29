Названы бесполезные средства от комаров

Некоторые натуральные средства, браслеты и ультразвуковые устройства для защиты от комаров могут оказаться бесполезными. Признаки неработающих способов спасения от насекомых назвали россиянам в Роскачестве, пишет RT.

Одними из малоэффективных средств эксперты назвали репелленты на основе эфирных масел - гвоздики, лемонграсса и розмарина. Они проходят менее строгую проверку, чем синтетические аналоги.

«Настоящие репелленты с действующим веществом относятся к дезинфекционным средствам и обязаны проходить государственную регистрацию. Если потребитель все же выбирает натуральный репеллент, лучше остановиться на средствах с 30-процентным содержанием масла лимонного эвкалипта», - рассказали в Роскачестве.

Нужного эффекта не получится добиться и при помощи браслетов от комаров - их защиты не хватает на все тело. А ультразвуковые репелленты не способны спасти от насекомых по фундаментальным биологическим причинам. Еще одним малоэффективным средством специалисты назвали свечи с цитронеллой.

Ранее энтомолог Роман Хряпин заявил, что лучшими средствами от комаров являются испаряющие устройства и механический барьер, то есть электрофумигаторы и москитные сетки на окнах.