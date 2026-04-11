Россиянам назвали рецепт идеального кулича

Шеф-повар Евгений Мещеряков назвал рецепт идеального кулича. В беседе с «Царьградом» он посоветовал россиянам отдавать предпочтение не самым сложным, а самым стабильным рецептам.

Своей главной рекомендацией он назвал ленивый кулич, который готовится на опаре, с длительной ферментацией. По словам шеф-повара, в процессе приготовления нужно использовать не маргарин, а хорошее масло жирностью 82,5 процента. Вместо молока он посоветовал добавить сливки, чтобы вкус был более глубоким, а тесто кулича - нежным.

«Обязательно выдерживать тесто 8-12 часов в холодильнике. То есть нужно замесить и поставить тесто в холодильник на ночь. Вкус становится более глубоким тогда и насыщенным», - добавил Мещеряков.

Самый простой вариант - замесить тесто из муки, яиц, сахара, масла, сливок и дрожжей. Однако для необычного вкуса можно добавить апельсиновую или лимонную цедру, а также изюм или цукаты. Не лишними будут и специи, такие как корица или ваниль.

«Я лично на Пасху выпекаю классический кулич с цитрусовыми. Обливка - из простой сладко-сливочной сахарной помадки. Творожная паста - с фисташкой и белым шоколадом», - поделился шеф-повар. Также на Пасху он всегда готовит буженину или томленую утку.

