Дачников предупредили о частых причинах для штрафов

Доцент Финансового университета при правительстве России, юрист Марчел Кырлан рассказал «Ленте.ру» о неочевидных причинах, по которым дачникам могут грозить штрафы.

«Первая — это именно сорняки, потому что многие считают их исключительно эстетической проблемой, хотя за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками гражданину грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей», — рассказал юрист.

По словам эксперта, дачников могут оштрафовать за складирование мусора на участке или рядом с ним, особенно если речь идет о фактическом захламлении земли.

«Третья ситуация, когда участок формально есть, но по сути заброшен. Раньше это часто воспринималось как личное дело собственника, а теперь критерии неиспользования закреплены гораздо жестче и понятнее», — отметил Кырлан.

Чтобы не получить штраф, дачники должны следить за участками. Если земля захламлена или загрязнена отходами, это уже риск, подчеркнул юрист. Кроме того, участок могут признать неиспользуемым, если более половины площади в течение года заросло сорными растениями высотой более одного метра, деревьями и кустарниками, не связанными с благоустройством.

Эксперт также напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности для граждан действует штраф до 15 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«Главная ошибка дачников — это надежда на то, что заброшенная земля и бытовой беспорядок останутся незамеченными. Сейчас государство движется в обратную сторону и формализует такие нарушения намного жестче», — добавил Кырлан.

