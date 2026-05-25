В России снизилось число банкоматов

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарное число банкоматов в России сократилось на 1,2 процента в сравнении с показателем за октябрь-декабрь 2025-го. Об этом говорится в аналитическом обзоре Центробанка (ЦБ).

За отчетный период количество банкоматов на территории страны снизилось до 130,3 тысячи единиц, отметили в регуляторе. Число же POS-терминалов за это время, напротив, увеличилось на 0,7 процента и достигло 5,4 миллиона штук. В ЦБ связали подобную динамику с оптимизацией финансовыми организациями сети устройств.

До 2022 года российские банки в основном использовали американские и европейские банкоматы. Однако после введения масштабных западных санкций закупки подобной техники значительно усложнились. На этом фоне российским банкам пришлось переходить на китайские и корейские аналоги, а также заниматься импортозамещением.

В 2023 году в Москве запустили производство, нацеленное на ежегодный выпуск 15 тысяч аппаратов, оснащенных собственным программным обеспечением и работающих на базе отечественных микропроцессоров «Эльбрус». Также сообщалось о планах китайской компании вложиться в производство банкоматов в России.

Минпромторг, в свою очередь, собирался ужесточить ограничения в сфере госзакупок электроники и обязать финансовые организации отказаться от использования зарубежной контрольно-кассовой техники (ККТ). Впрочем, подобная инициатива не вызвала одобрения среди участников рынка. Последние, в частности, указывали на проблемы с совместимостью и надежностью отечественных аналогов, а также на высокую стоимость подобного импортозамещения.