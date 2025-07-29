Россиянам дали рекомендации по избежанию блокировки банковских счетов

29.07.2025 | 16:02

Говорить о том, что после принятия нововведений о блокировке банковских счетов за подозрительные переводы все находятся под угрозой — неправильно, это единичные случаи, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он также дал рекомендации по избежанию подобных ситуаций.

Ранее стало известно, что банки стали блокировать счета россиян на месяц и более из-за операций, кажущихся подозрительными.

«Судя по всему, с этими блокировками попали туда, куда надо — то есть в мошенников, которым вовсе эта блокировка ни к чему, и, собственно, они весь этот хай и поднимают, потому что им это не надо, и они пытаются через информационный шум изобразить какое-то массовое недовольство», - Михаил Беляев, экономист.

Гражданам, которые не занимаются какой-то подпольной деятельностью, бояться нечего, убежден Беляев. Он уточнил, что банки отслеживают необычные переводы с необычными суммами и адресами, которые «выходят за пределы экономической разумности». В частности, под прицелом оказываются ситуации, когда с одного и того же адреса слишком часто поступают платежи на другой адрес, хотя его владелец не является отправителю родственником. Если на адрес постоянно поступают какие-то суммы с разных адресов — это тоже может стать поводом для разбирательства.

«Простым людям, у которых бывают разовые переводы раз в полгода и вразумительных сумм, бояться нечего, хотя, конечно, не исключены ошибки, они есть всегда. Чтобы обезопасить себя, нужно указать цель перевода, это лучше всего. Например, "подарок", "перевод сыну". То есть чтобы это был не просто анонимный перевод, его стоит сопроводить какими-то ремарками, которые бы показывали, что это перевод добропорядочный, в рамках закона», — поделился спикер.

Ранее международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова предупреждала, что россиянам могут снизить лимит по кредитным картам или заблокировать перевод, если они используют их для пополнения вкладов и успевают возвращать деньги без уплаты процентов.