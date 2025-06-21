Россиянам назвали обязательный состав аптечки для путешествий

21.06.2025 | 11:49

При составлении аптечки для путешествий необходимо учесть потребности каждого члена семьи, особенно когда отправляешься в места отдыха, отдаленные от населенных пунктов и медицинской помощи, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Своими советами она поделилась с «Лентой.ру».

Доктор посоветовала прежде всего класть в аптечку спазмолитические препараты - такие, как, например, дротаверин. В ситуации, если появились боли спастического характера в животе или менструальные, такие лекарства будут необходимы, объяснила она. Необходимы также, по ее словам, нестероидные противовоспалительные средства - аспирин, парацетамол и другие. Они помогут в случае головной боли, ушибов, простудных заболеваний, при воспалениях и высокой температуре.

«Средства для обработки ран, ожогов - в путешествии могут случиться непредвиденные ситуации и ожоги могут быть не только солнечными и поэтому обязательно нужны с собой антисептики по типу хлоргексидина или перекиси водорода, а также средства, уменьшающие боль в ране и ускоряющие заживление», - посоветовала врач.

«Лекарства при проблемах с ЖКТ - сюда можно отнести ферменты, сорбенты и противодиарейные препараты, которые понадобятся при отравлениях, что часто случается на море», - добавила Волгина.

«Нужны также средства для защиты кожи при воздействии солнца. В первые дни лучше использовать средства с SPF 50, далее можно переходить на SPF 25. Также понадобятся фиксирующие и перевязочные материалы, точно стоит взять бинт и тейп, который ускоряет заживление при различных травмах опорно-двигательной системы», - предупредила Волгина.

Кроме того, доктор порекомендовала брать с собой средства от укачивания, комаров и клещей, а также от аллергии - антигистаминные препараты. При наличии хронических заболеваний необходимо добавить в аптечку препараты, которые могут понадобиться каждому в семье, напомнила Волгина.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание, добавила она.