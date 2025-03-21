Сетевое издание|18+|Пятница|21 мар 2025|17:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

В российских колбасе и сардельках нашли мясной клей

Печать
Telegram

Взятые для анализов продукты из магазинов дискаунтера «Светофор» в Курской области продукты содержат запрещенную для применения в пищевой промышленности с 2020 года микробную трансглютаминазу, более известную как мясной клей. Об этом сообщает Shot.

Фермент нашли в продукции «Русмолпродукта», твороге «Время му», творожной массе с изюмом «Курское молоко», а также в сардельках производства ООО «Кузьминки» и вареной колбасе с молоком от петербургского бренда «Анком».

В другой продукции выявлены незаявленные ДНК и сорбиновая кислота, подмена молочных жиров на растительные и нарушения по жирно-кислотному составу. На этом попались сырокопченая колбаса «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта», сгущенка от «Брасовских сыров» и плавленый сыр Курского молочного завода.

Ранее Россельхознадзор назвал магазины сети «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. В ведомстве подчеркнули, что проверки торговых точек дискаунтера по всей стране позволили выявить систематическое неисполнение требований технических регламентов и законодательства.

В конце февраля ведомство сообщило, что на изготовлении фальсификата, в том числе с использованием мясного клея, попались сразу 14 российских производителей молочной продукции. Их товары распространялись как через «Светофор», так и через другие крупные федеральные сети.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте