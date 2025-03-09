Подросток не выжил из-за подарка на 8 Марта

09.03.2025 | 09:11

Подросток из Подмосковья лишился жизни из-за подарка на 8 Марта. Об этом пишет Московский Комсомолец (МК).

По информации издания, причина трагедии - выбор подарка на 8 Марта для своей подруги. На 23 Февраля она подарила ему наушники. Он хотел преподнести ей нечто похожее.

Однако во время выбора подарков с родственниками они решили подарить девушке тарелку. Подростка это не устроило и через несколько минут его тело без признаков жизни нашли на асфальте.

Друзья отмечают, что он был очень ранимым и мог замкнуться в себе.

Ранее в Петербурге молодой человек, стреляя из автомобиля BMW X5, ранил девушку на Кронверском проспекте. Владельцем авто оказался житель Васильевского острова.