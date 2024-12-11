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В стране и мире

Вор в женском обличье после свидания обокрал россиянина

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В Чебоксарах полицейские подозревали девушку в краже денег у 50-летнего местного жителя после свидания с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 9 декабря в полицию обратился горожанин. Он заявил, что в заведении познакомился с девушкой, пригласил ее в съемное жилье, а наутро обнаружил отсутствие в карманах верхней одежды 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление. Однако фигурантом оказалась не девушка, как считал потерпевший, а ранее судимый житель Чебоксар. Именно он в женском обличье обокрал россиянина.

Подозреваемый уже признал вину и возместил ущерб. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Москве 35-летняя сиделка украла у 100-летнего пенсионера монеты и награды.

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Источник — lenta.ru
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