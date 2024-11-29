Напоившая мужа уксусной кислотой россиянка получила год тюрьмы

29.11.2024 | 17:00

В Санкт-Петербурге осудили женщину, напоившую мужа уксусной кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ее осудили по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Как установил суд, 29 мая Маргарита Титова была дома, там у нее произошел конфликт с супругом из-за чрезмерного употребления им алкоголя. Женщина поставила бутылку с уксусной кислотой на полку холодильника, где обычно хранились спиртные напитки. Она допускала, что муж может ее выпить, но не знала о возможных последствиях. После этого покинула помещение. Пьяный муж достал эту бутылку из холодильника и выпил ее полностью. В результате он получил химический ожог слизистой оболочки полости рта, гортани, глотки, пищевода, желудка, кожи шеи и верхней трети груди. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

Причиной трагедии назвали неосторожные действия Титовой. Суд приговорил ее к ограничению свободы сроком на один год.

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