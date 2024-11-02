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В стране и мире

Россиян призвали не откладывать ремонт жилья

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Сразу вложиться в ремонт жилья выгоднее, чем долго копить на него средства. Не откладывать работы по переустройству дома или квартиры призвал россиян старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, пишет «Газета.ru».

При наличии свободных денег после покупки квартиры лучше сразу начинать ремонт, считает экономист.

«При нынешней инфляции цены на стройматериалы вырастут через два-три месяца, поэтому открытие накопительного счета для дополнительного заработка на ремонт будет менее выгодным», — пояснил Сироткин.

Может получиться так, что человек копит на один ремонт, а фактические работы будут выполнены в гораздо меньшем объеме, чем было запланировано, предупредил эксперт.

Ранее россияне рассказали о главных критериях при выборе жилья. В итоге местоположение квартиры оказалось важнее ее стоимости.

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Источник — lenta.ru
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