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В стране и мире

Российским торговым центрам спрогнозировали волну банкротств

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В следующем году российские торговые центры (ТЦ) могут столкнуться с волной банкротств, подобные риски угрожают более чем 200 ТЦ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Главными причинами подобной динамики эксперты назвали ряд факторов. К основным они отнесли рост кредитной нагрузки российских ТЦ после резкого повышения ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) и, как следствие, трудности с облуживанием долговых обязательств подобных торгово-развлекательных объектов.

На этом фоне их собственники через отраслевой союз (Союз торгцентров, СТЦ) обратились к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой оказать дополнительную государственную поддержку торгово-развлекательной отрасли. Речь идет, в частности, о предложении предоставить владельцам подобной недвижимости преференции по кредитам.

В числе желаемых мер поддержки участники рынка назвали субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7-10 процентов годовых, а также реструктуризацию действующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на 5-10 лет. Кроме того, СТЦ призвали Решетникова ввести временный запрет на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой. В противном случае, как пояснили в профильном союзе, финансовое положение дел в отрасли начнет стремительно ухудшаться в среднесрочной перспективе.

Ранее вице-глава СТЦ Павел Люлин заявил, что за последнее время российские торговые центры столкнулись с заметным ростом расходов. В частности, затраты на персонал сейчас приближаются к рекордным значениям. По его словам, если высокая ставка ЦБ будет сохраняться продолжительный период времени, это приведет к снижению привлекательности ТЦ для новых арендаторов и создаст дополнительные финансовые трудности. В подобных условиях большинство подобных объектов могут столкнуться с угрозой банкротства уже через полгода-год.

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Источник — lenta.ru
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