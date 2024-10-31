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В стране и мире

Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ

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Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, рассказала «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Это возможно, если траты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превышают определенную часть месячного дохода. В Москве это 10 процентов от дохода семьи, в Якутии - 15 процентов, каждый регион устанавливает свою норму, рассказала эксперт.

В настоящее время для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50 процентов, старше 80 лет - 100 процентов. Получить субсидию можно, если пенсионер живет один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой или второй группы.

Для одиноких москвичей пенсионного возраста, а также пенсионеров некоторых российских регионов, предусмотрено освобождение от платы за вывоз мусора, а также предоставляется скидка в 50 процентов на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонную связь.

Ранее пенсионеров освободили от комиссии и пени при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Источник — lenta.ru
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