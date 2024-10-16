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В стране и мире

Дачникам назвали частую опасную ошибку осенью

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Осенью дачники часто забывают проводить уборку листьев, а также остатков сорняков и других культур, тем самым совершая опасную ошибку, которая может навредить растениям.

Об этом их предупредили эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, такая привычка чревата частыми болезнями растений. Кроме того, отсутствие уборки приведет к необходимости усиленной борьбы с вредителями, которые успешно перезимуют в растительных остатках, в следующем году.

Помимо этого, эксперты призвали не лишать растения полива и подкормок осенью, поскольку перед холодами им важно восстановить нехватку всех питательных веществ, чтобы нормально пережить зиму и дать хороший урожай в следующем году. Специалисты подчеркнули, что финальный полив перед закрытием дачного сезона должен быть обильным и качественным.

Ранее в октябре председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал россиянам советы по уборке листьев на участке осенью.

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Источник — lenta.ru
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