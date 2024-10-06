В Госдуме высказались об идее законодательно запретить квадроберов

06.10.2024 | 13:41

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее законодательно запретить квадроберов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат раскритиковала инициативу.

«Сегодня многие хотят запретить буквально все, что отличается от стандартных ситуаций. Все остальное считается вредным. На мой взгляд, нужно очень осторожно относиться ко всем явлениям. Если что-то нарушает общественный порядок, то зачем это запрещать? Это нужно пресекать просто. Какая разница, каким образом нарушается общественный порядок? Это поведение, несовместимое с общепринятым», — заявила Бессараб.

По словам депутата, любого человека следует наказывать за неподобающее поведение.

«Слишком расточительно в законодательстве прописывать, что нельзя плеваться, нельзя ругаться, нельзя лакать из миски по-собачьи. У нас на сегодняшний день есть все догмы, чтобы соблюдать и сохранять общественный порядок. А все остальное только привлекает внимание к тем или иным общественным недостаткам», — добавила она.

«Наверняка мы все в детстве прыгали зайчиками вокруг елочки — это квадроберство? На мой взгляд, нет. Так что конкретно мы будем запрещать? Мы будем расписывать, когда можно одевать маску, когда нельзя? На мой взгляд, это даже звучит не очень хорошо», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в России начали разрабатывать законопроект о запрете квадроберов. По словам парламентария, речь идет о запрете пропаганды идеологии квадроберства. Лантратова подчеркнула, что те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике, должны нести ответственность.