Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 окт 2024|14:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Госдуме высказались об идее законодательно запретить квадроберов

Печать
Telegram

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее законодательно запретить квадроберов. В разговоре с «Лентой.ру» депутат раскритиковала инициативу.

«Сегодня многие хотят запретить буквально все, что отличается от стандартных ситуаций. Все остальное считается вредным. На мой взгляд, нужно очень осторожно относиться ко всем явлениям. Если что-то нарушает общественный порядок, то зачем это запрещать? Это нужно пресекать просто. Какая разница, каким образом нарушается общественный порядок? Это поведение, несовместимое с общепринятым», — заявила Бессараб.

По словам депутата, любого человека следует наказывать за неподобающее поведение.

«Слишком расточительно в законодательстве прописывать, что нельзя плеваться, нельзя ругаться, нельзя лакать из миски по-собачьи. У нас на сегодняшний день есть все догмы, чтобы соблюдать и сохранять общественный порядок. А все остальное только привлекает внимание к тем или иным общественным недостаткам», — добавила она.

«Наверняка мы все в детстве прыгали зайчиками вокруг елочки — это квадроберство? На мой взгляд, нет. Так что конкретно мы будем запрещать? Мы будем расписывать, когда можно одевать маску, когда нельзя? На мой взгляд, это даже звучит не очень хорошо», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в России начали разрабатывать законопроект о запрете квадроберов. По словам парламентария, речь идет о запрете пропаганды идеологии квадроберства. Лантратова подчеркнула, что те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике, должны нести ответственность.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте