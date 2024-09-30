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В стране и мире

Домохозяек призвали стирать влажные салфетки

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Влажная салфетка поможет сделать стирку в стиральной машине более эффективной. Об этом сообщили эксперты «БелНовости», призвавшие домохозяек постирать влажные салфетки.

Эксперты уверены, что присутствие этой детали при стирке поможет избавиться от пыли и шерсти. Салфетка действует как магнит, притягивая мелкие частицы.

Специалисты также сообщили, что использование влажной салфетки делает одежду приятной на ощупь и более чистой после стирки.

Ранее домохозяек призвали чистить засоры с помощью таблеток ацетилсалициловой кислоты, или аспирина.

Специалисты посоветовали положить на решетку сливного отверстия несколько таблеток аспирина и залить их стаканом девятипроцентного уксуса, подождать примерно 15 минут, а затем прочистить трубу вантузом и налить в сливное отверстие пару литров только что доведенной до кипения воды.

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Источник — lenta.ru
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