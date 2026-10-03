Умер экстрасенс Анатолий Кашпировский

В субботу, 3 октября, скончался известный экстрасенс, психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Об этом сообщили федеральные СМИ и новостные каналы в соцсетях.
Кашпировскому было 87 лет.
По данным канала Shot, сердце экстрасенса остановилось в 6:40. Он умер у себя дома в Москве. Накануне Кашпировский хорошо себя чувствовал и не жаловался на здоровье.
По предварительным сведениям, причиной смерти знаменитости стала острая сердечная недостаточность.
«За несколько месяцев до смерти Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию - у главного мага СССР обнаружили злокачественную опухоль», - пишет Shot.
Кашпировский стал широко известен в 1980-е благодаря сеансам «гипноза» и «исцеления», которые он проводил в своих телепередачах.