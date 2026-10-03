Умер экстрасенс Анатолий Кашпировский

В субботу, 3 октября, скончался известный экстрасенс, психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский. Об этом сообщили федеральные СМИ и новостные каналы в соцсетях.

Кашпировскому было 87 лет.

По данным канала Shot, сердце экстрасенса остановилось в 6:40. Он умер у себя дома в Москве. Накануне Кашпировский хорошо себя чувствовал и не жаловался на здоровье.

По предварительным сведениям, причиной смерти знаменитости стала острая сердечная недостаточность.

«За несколько месяцев до смерти Анатолий Кашпировский перенес экстренную операцию - у главного мага СССР обнаружили злокачественную опухоль», - пишет Shot.

Кашпировский стал широко известен в 1980-е благодаря сеансам «гипноза» и «исцеления», которые он проводил в своих телепередачах.