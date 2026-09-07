Россиянам дали совет по осеннему отпуску

Наиболее финансово выгодными месяцами для ухода в отпуск осенью 2026 года станут сентябрь и октябрь. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Это связано c тем, что в сентябре и октябре в России будет 22 рабочих дня, тогда как в ноябре — только 20, отметил Балынин.

В качестве примера эксперт предложил взять за основу сотрудника с зарплатой 100 тысяч рублей. Если такой человек возьмет двухнедельный отпуск в сентябре, то его отпускные составят 42 тысячи, а зарплата — 54,5 тысячи. Такой же расчет будет верен и в октябре. В ноябре отпускные будут такими же, но зарплата с учетом рабочих дней уже ниже — 50 тысяч рублей, добавил Балынин.

Общее количество рабочих дней этой осенью составит 64, при этом граждан ждут 26 выходных и один праздничный день, обратил внимание спикер. Нерабочим праздником станет день народного единства, который отмечается 4 ноября. Рабочий день 3-го числа при этом будет сокращен на час.

Ранее россиянам напомнили о праве взять оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, законодательство позволяет большей части работников брать такой выходной один раз в три года. При этом для сотрудников от 40 лет правила изменяются: один день выходного на эти цели им разрешено получать каждый год.