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В стране и мире

Пачка Cheetos вызвала экологическую катастрофу

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Брошенная посетителем пачка Cheetos поставила под угрозу целую экосистему национального парка. О непредвиденных последствиях человеческой беспечности пишет The Independent.

Сотрудники Национального парка «Карлсбадские пещеры» в Нью-Мексико обнаружили, что грот начал стремительно покрываться грибком. Как выяснилось, в этом повинна открытая пачка кукурузных чипсов, брошенная с туристической тропы. Чипсы спровоцировали рост плесени, а сверчки, клещи, пауки и мухи разнесли ее по пещерам вместе с кусочками снэка.

Дальнейшее распространение плесени может поставить Карлсбадские пещеры на грань экологической катастрофы, предупреждают парк-рейнджеры. Здесь обитает 17 видов летучих мышей, одной из которых - редкой бразильской свободнохвостой летучей мыши - прежде удалось избежать гибели от неизлечимого грибкового заболевания под названием «синдром белого носа».

Колонии рукокрылых в Карлсбадских пещерах насчитывают от 400 до 800 тысяч особей и являются визитной карточкой парка.

Ранее стало известно о неочевидном последствии введения военного положения на Украине. Обнаружилось, что запрет на охоту привел к росту популяции краснокнижных медведей.

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Источник — lenta.ru
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