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В стране и мире

Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube

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«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пользователи из России могут столкнуться с неполадками в работе сервиса из-за технических проблем. Уточняется, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.

Также в «Ростелекоме» добавили, что оборудование, из-за которого могут возникнуть проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов.

Ранее Роскомнадзор назвал число российских каналов, которые YouTube заблокировал за 2024 год. Отмечалось, что их число составило 83. С 2020 же года видеохостинг ограничил доступ более чем к 200 аккаунтам из России.

До этого в правительстве высказались о блокировке YouTube в России. В кабмине подчеркнули, что в настоящее время такое решение не принималось.

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Источник — lenta.ru
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