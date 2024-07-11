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В стране и мире

Раскрыт способ улучшить традиционный рецепт окрошки

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Если из окрошки исключить колбасу и вместо нее добавить телятину, курицу или индейку, то блюдо станет полезнее и сытнее, считает врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Способ улучшить традиционный рецепт холодного супа она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Врач пояснила, что вареная колбаса, которую обычно добавляют в окрошку, содержит много жира и соли. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. Нежирное мясо, по словам врача, не несет подобных рисков для здоровья, а за счет высокого содержания белка хорошо утоляет голод.

Остальные компоненты супа - картофель, огурцы, яйца и квас - менять не нужно, считает врач. Однако чтобы продукты принесли максимальную пользу, она призвала придерживаться нескольких правил. «Картофель должен быть твердый и упругий. Если на нем есть глазки, зеленые пятна или ростки, то их следует срезать до начала варки, потому что в них содержится соланин - токсичное вещество, способное вызвать отравление», - сказала доктор.

Также гастроэнтеролог призвала не использовать огурцы с мягкой и морщинистой кожурой, так как это сигнализирует о гниении овоща. При выборе яиц врач посоветовала обращать внимание на маркировку, срок годности и соблюдение правил хранения.

«Если планируете готовить окрошку с использованием магазинного кваса, то обязательно обратите внимание на состав напитка. В нем должны быть следующие ингредиенты: сусло, например, в виде ячменного или ржаного солода, кукурузы либо ржаной муки; вода; дрожжи и молочнокислые бактерии. Также допускается наличие лимонной или молочной кислоты», - дала совет гастроэнтеролог.

Врач рекомендовала в качестве заправки использовать греческий йогурт. По ее словам, этот продукт содержит пробиотики. Кроме того, он богат белком, магнием, кальцием и фосфором. Для придания окрошке пикантности врач предложила добавить семена горчицы или тертый корень хрена. По словам специалистки, эти приправы не только вкусные, но и полезные.

Например, горчица улучшает процесс пищеварения. Она также богата витаминами С, А, К и группы В, а также омега-3 жирными кислотами. «Корень хрена имеет противовоспалительное действие, помогает укреплять иммунную систему и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта», - заключила доктор.

Ранее врач-диетолог Сабина Карсиева рассказала о пользе кваса. По ее словам, напиток благотворно влияет на микрофлору кишечника и общее состояние здоровья.

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Источник — lenta.ru
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