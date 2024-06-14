Россиянка привезла из Египта сувениры и случайно нарушила закон

14.06.2024 | 16:33

Россиянку, прилетевшую в Новосибирск с популярного курорта Египта Хургады, задержали в аэропорту Толмачево со 154 граммами кораллов в багаже. Об этом сообщается на официальном сайте Сибирского таможенного управления.

Уточняется, что 52-летняя жительница Томской области нарушила закон случайно: она привезла 13 фрагментов кораллов в качестве сувениров и пошла по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров для декларирования. О том, что такие предметы могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), она не знала.

В источнике также говорится, что таможенники изъяли кораллы и направили их на экспертизу. Кроме того, сообщается, что с начала 2024 года в аэропорту Толмачево выявили 17 фактов незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой Конвенции СИТЕС.

В мае таможенники в московском аэропорту Шереметьево нашли в багаже гражданина Сирии иконы конца XX — начала XXI века. Выяснилось, что иностранец попытался тайно вывезти их из России по просьбе друга.