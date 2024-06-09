Рособрнадзор назвал возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ

09.06.2024 | 11:35

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после периода сдачи ЕГЭ будет возможно проведение экспертного обсуждения законопроекта о его отмене. Об этом пишут «Известия».

«Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний школьников», - сказал Музаев, называя сроки рассмотрения вопроса об отмене экзамена.

В пресс-службе правительства России изданию сообщили, что «в настоящее время законопроект в аппарат правительства не поступал». «При поступлении будет рассмотрен в установленном порядке», - отметили в кабмине.

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно вечером в среду, 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.