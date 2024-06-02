Россиян предупредили о наказании за уход от НДФЛ

02.06.2024 | 16:01

За уход от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ россиянам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Об этом предупредил министр финансов Антон Силуанов, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», - заявил глава ведомства.

Силуанов напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась как конкурентоспособная. Инициатива была обусловлена запросом общества на справедливость, считает министр.

Согласно предложению Минфина, граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками НДФЛ - 15 процентов при заработке до пяти миллионов рублей, 18 процентов при доходах до 20 миллионов, 20 процентов - для зарабатывающих до 50 миллионов и 22 процента - для получающих более 50 миллионов в год.