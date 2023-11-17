В России потребовали признать экстремистским движение ЛГБТ

17.11.2023 | 16:00

Минюст России подал в Верховный суд иск о признании экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Истец требует запретить деятельность движения на территории России.

В Минюсте указали, что в ходе проверки были выявлены признаки экстремизма и возбуждения социальной и религиозной розни.

Слушания в Верховном суде по иску назначены на 30 ноября, сообщает «Интерфакс».

25 июля высшая судебная инстанция утвердила решение по иску Минюста о ликвидации партии ПАРНАС. Она была основана в 1991 году под названием «Партия народной свободы». Главой политического объединения являлся Михаил Касьянов, с 2000 по 2004 год занимавший должность премьер-министра. В 2022-м он покинул Россию.