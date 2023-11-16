Сетевое издание|18+|Четверг|16 ноя 2023|18:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В Астрахани частично обрушилась пятиэтажка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части пятиэтажного дома. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что на месте происшествия уже собрались представители оперативных служб.

По поручению астраханского губернатора был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Других подробностей о случившемся Бабушкин не привел. Информации о пострадавших в его посте нет.

В сентябре газ взорвался в одном из домов в Балашихе. При этом обрушились три этажа, оказались повреждены по меньшей мере десять квартир.

Тогда медикам не удалось спасти шестерых человек.

Источник фото - Telegram-канал Игоря Бабушкина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте