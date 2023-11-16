В Астрахани частично обрушилась пятиэтажка

16.11.2023 | 18:30

В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части пятиэтажного дома. Об этом сообщил в Telegram губернатор российского региона Игорь Бабушкин.

Он отметил, что на месте происшествия уже собрались представители оперативных служб.

По поручению астраханского губернатора был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Других подробностей о случившемся Бабушкин не привел. Информации о пострадавших в его посте нет.

В сентябре газ взорвался в одном из домов в Балашихе. При этом обрушились три этажа, оказались повреждены по меньшей мере десять квартир.

Тогда медикам не удалось спасти шестерых человек.

Источник фото - Telegram-канал Игоря Бабушкина.