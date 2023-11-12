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В стране и мире

Итальянец рассказал о вызвавших у него отвращение продуктах в русском магазине

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Итальянец сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. Своими впечатлениями мужчина поделился в блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В частности, ужас у иностранца вызвал огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках. Мужчина предположил, что вкус таких напитков будет не самым приятным и насыщенным.

Также европейца поразило большое количество приправ в русском магазине. По его словам, в Италии нет такого выбора специй, их набор в местных супермаркетах довольно скромный.

Кроме того, мужчина обратил внимание на большой выбор алкоголя. «Столько вoдки! Некоторые бутылки очень даже красивые, - заявил он. - Но как много марок! Это столько в России разных ее видов есть?»

Ранее в ноябре российская тревел-блогерша поговорила со знакомыми европейцами и узнала об их предмете гордости, который, с ее точки зрения, показался бы постыдным жителям России. Девушка отметила, что жители Северной и некоторых частей Центральной Европы очень гордятся умением экономить. Блогерша призналась, что один знакомый немец как-то ей сказал, что каждый отложенный им цент - это гарант безопасного будущего.

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Источник — lenta.ru
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