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В стране и мире

Россиянам рассказали о минусах покупки вещей впрок на распродажах

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Россияне во время распродаж могут покупать вещи не своего размера, с устаревшим дизайном или просто на другой сезон. При этом подобная закупка впрок будет не очень выгодной из-за ограниченности выбора, рассказала эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова, пишет РИА Новости.

Как отметила эксперт, во время ежегодных распродаж есть тенденция к тому, что люди готовы покупать даже то, что им не очень нужно, но можно купить недорого.

«Люди нередко покупают вещи не своего размера, потому что наиболее ходовых размеров не остается, вещи, вышедшие из моды, или просто не очень красивые, некачественные, а также дешевую бижутерию, аксессуары, одежду с "легким" браком», — объяснила Некрасова.

Однако эксперт отметила, что с каждым годом период ноябрьских распродаж все больше набирает обороты, а россияне активнее ждут этого времени и даже откладывают деньги, при этом популярность маркетплейсов растет. Данные интернет-площадки активно продвигают свои распродажи.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что скидки в период распродажи 11 ноября действительно будут. Однако надо принять во внимание, что скидки на разные категории товаров будут разными, предупредил эксперт.

Также специалист сообщил, что торговые сети могут применять различные уловки в период распродажи. К примеру, торговые сети могут прибегнуть к различному роду рассрочкам. И также они могут прибегнуть к кешбэку.

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Источник — lenta.ru
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