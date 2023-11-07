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В стране и мире

Россиянам назвали самые востребованные специальности

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В III квартале в России, по мнению 55 процентов работодателей, самыми востребованными оказались рабочие специальности — сварщики, токари, электрики и другие. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для 28 процентов самыми востребованными оказались массовые профессии — курьеры, продавцы, официанты и кассиры. Менеджеров по продажам отметили 26 процентов компаний, 24 процента работодателей конкурировали за IT-специалистов. Высокий спрос на менеджеров отметили 22 процента опрошенных, 12 процентов указали на строителей, 8 процентов — на врачей. Реже работодатели искали маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов.

В IV квартале, по мнению 58 процентов работодателей, самыми востребованными также окажутся специалисты, которые обладают рабочей специальностью. На втором месте по прогнозам будут представители массовых профессий (так считают 33 процента опрошенных), на третьем — инженеры и технические специалисты (28 процентов). Менеджеры по продажам останутся востребованными по мнению 26 процентов компаний, 24 процента указали на IT-специалистов. Для 12 процентов компаний будут важны врачи и медицинский персонал, а для 8 процентов — строители. Работодатели также отметили маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов.

Компании также рассказали, каким образом собираются привлекать новых сотрудников. Делать это за счет повышения зарплаты планируют 58 процентов, 29 процентов рассчитывают на свою систему рекомендаций новых сотрудников, а 28 процентов заявили, что работают над развитием корпоративной культуры. Кроме того, 24 процента организаций занимаются развитием HR-бренда, а 21 процент компаний уверены в своем соцпакете. Привлекать сотрудников гибким форматом работы собираются 17 процентов работодателей, а 12 процентов для повышения популярности у потенциальных соискателей обновляют офис и инфраструктуру.

Ранее стало известно, что среди ноябрьских вакансий ранее самой высокооплачиваемой оказалась должность заместителя директора по кейтерингу в Мурманске с зарплатой 450 тысяч рублей в месяц. На втором месте в рейтинге разместилась вакансия инженера по бурению с зарплатой до 410 тысяч рублей в месяц, на третьем — вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц в Москве.

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Источник — lenta.ru
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