Сетевое издание|18+|Понедельник|6 ноя 2023|19:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Тренер назвал три самых действенных упражнения для плоского живота

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Тренер Джек Клэкстон назвал три самых действенных упражнения для плоского живота. Его слова приводит The Sun.

По словам специалиста, наиболее эффективными упражнениями для проработки мышц живота являются планка, «альпинист» и обратные скручивания. Планку тренер посоветовал делать на предплечьях, задерживаясь в этом положении на одну минуту.

Для упражнения «альпинист» необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю в течение 35 секунд.

При обратных скручиваниях исходное положение — лежа, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, ступни упираются в пол.

«Оторвите ноги от пола, поднимите бедра и подтяните колени к голове настолько, насколько сможете, не отрывая спины от коврика. Затем опустите», — пояснил Клэкстон.

Ранее тренер Эшли Джой рассказала о пользе выполнения «альпиниста». «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — отметила Джой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте