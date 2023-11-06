Тренер назвал три самых действенных упражнения для плоского живота

06.11.2023 | 17:34

Тренер Джек Клэкстон назвал три самых действенных упражнения для плоского живота. Его слова приводит The Sun.

По словам специалиста, наиболее эффективными упражнениями для проработки мышц живота являются планка, «альпинист» и обратные скручивания. Планку тренер посоветовал делать на предплечьях, задерживаясь в этом положении на одну минуту.

Для упражнения «альпинист» необходимо встать в положение планки и в активном темпе поднимать колени по одному к противоположному локтю в течение 35 секунд.

При обратных скручиваниях исходное положение — лежа, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, ступни упираются в пол.

«Оторвите ноги от пола, поднимите бедра и подтяните колени к голове настолько, насколько сможете, не отрывая спины от коврика. Затем опустите», — пояснил Клэкстон.

Ранее тренер Эшли Джой рассказала о пользе выполнения «альпиниста». «Это упражнение помогает укрепить большие группы мышц: заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, нижний отдел спины, плечи, а также ягодичные мышцы», — отметила Джой.