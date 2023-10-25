Аналитики рассказали о доходах и предпочтениях зумеров

25.10.2023 | 13:12

erid: LdtCKcrYa

Маркетинговая платформа билайн.ПРОдвижение на базе больших данных билайна и на основе данных СберАналитики подготовила исследование одной из самых активных категорий потребителей - молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Согласно исследованию, доход зумеров в Москве составляет в основном от 50 до 75 тыс. рублей (49,38%), у 33,62% молодых жителей столицы - в диапазоне от 35 до 50 тыс. рублей. В регионах наоборот: преобладающая группа зарабатывает до 50 тыс. рублей, в то время как доходом от 50 до 75 тыс. располагает чуть более 20% молодежи. Между тем, по данным билайн.ПРОдвижения, порядка трети зумеров работают.

Исследование показало, что среди ярко выраженных интересов молодого поколения - любовь к онлайн-ретейлу. В структуре расходов зумеров ключевые позиции занимают категории:

- финансовые операции, переводы - 25%;

- продукты - 23%;

- кафе, бары, рестораны - 9%;

- гостиницы, туризм, развлечения - 7%.

Передвигаться современная молодежь предпочитает на такси: интерес к данным услугам в столице проявляет 69,77% пользователей, а в миллионниках - 58,46%. Для остальных городов данный показатель составляет 45,86%. При этом независимо от географии каршеринг существенно «проигрывает» такси.

По данным билайн.ПРОдвижения, интернет-активность зумеров чрезвычайно высока. В среднем они потребляют в два раза больше интернет-трафика, чем группа 18-55 лет.

Как показало исследование, наиболее популярные направления путешествий за рубеж разнятся в зависимости от места проживания молодых людей. Так, для Москвы самыми востребованными странами стали Турция (19,57%), Белоруссия (13,77%), ОАЭ (10,14%). Для миллионников лидерство у Казахстана (22,47%), Турции (16,85%) и Грузии (13,48%). Среди молодежи, проживающей в остальных российских городах, самые популярные направления - Грузия и Казахстан (по 13,87%).

По статистике билайн.ПРОдвижения, мужчин среди аудитории от 18 до 24 лет меньше, чем женщин. Мужчины чаще работают в сфере программирования и IT, безопасности, добычи и переработки, транспорта и логистики. Женщины предпочитают трудиться в сферах образования, здравоохранения, финансов, рекламы и маркетинга. Они чаще ищут удаленную работу с частичной занятостью.

Ознакомиться со всеми результатами исследования можно по ссылке.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее - на сайте beeline.ru.