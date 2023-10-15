Врач назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа

15.10.2023 | 14:48

Дерматолог Линдси Зубрицки назвала часто упускаемые из виду три части тела при принятии душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь врач призвала не забывать мыть область за ушами, особенно, если там присутствует неприятный запах, и шелушится кожа. Вдобавок специалистка обратила внимание на пупок.

«Это очень распространенное место на теле для скопления пота и грязи», - объяснила она.

Кроме того, медик настоятельно порекомендовала во время принятия душа чистить ногти посредством щетки. По ее словам, если игнорировать данное действие, то под ними может развиться золотистый стафилококк.

В августе блогерша Мэтти Лейси-Дэвидсон назвала распространенную ошибку при умывании лица. Инфлюэнсерша с никнеймом mattie.skincare заявила, что зачастую люди очищают кожу слишком быстро, из-за чего данное действие оказывается менее эффективным.