У россиян появится шанс узнать настоящую стоимость услуг управляющих компаний

13.10.2023 | 20:17

Управляющим компаниям (УК) предпишут обосновывать собственникам стоимость ремонта домов. Об этом рассказали опрошенные «Парламентской газетой» эксперты.

Днем ранее Росстандарт утвердил ГОСТ «Услуги управления многоквартирными домами. Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества», который начнет действовать с 1 марта 2024 года. Документ призван оградить жильцов от недобросовестного поведения УК, которые не предоставляют им расчеты своих тарифов и вместо этого берут цифры «с потолка», угрожая собственникам перестать обслуживать их дом, если они не согласятся на предлагаемые организацией суммы. Помимо этого, ГОСТ позволит сделать взаимодействие жильцов и управляющих компаний более четким.

Специалисты также отметили, что благодаря новому ГОСТУ у россиян появился шанс узнать настоящую стоимость услуг управляющих компаний, занимающихся содержанием и ремонтом их домов. В соответствии с ним УК будут предоставлять собственникам техническое и экономическое обоснование всех работ, на которые они планируют тратить деньги. При этом организации будут соотносить необходимость того или иного обслуживания с возможностями платежей жильцов — размер платы с квадратного метра может зависеть от площади всех помещений дома и должен быть распределен равномерно в течение года.

Для обоснования размера тарифов по всем стандартам управляющим компаниям может даже потребоваться проведение платной технической экспертизы — в соответствии с ней обоснование получит более весомую доказательную базу по сравнению с осмотром «на глаз». Среди минусов нововведения эксперты выделили то, что оно не является обязательным к исполнению и применять его, скорее всего, будут добросовестные компании, предоставляющие подробные и обоснованные расчеты тарифов уже сейчас.

В марте стало известно, что в 2023 году жильцам домов в России дадут возможность контролировать расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Появление соответствующей функции в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) анонсировал глава Минстроя Ирек Файзуллин.