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В стране и мире

Россиянам назвали способы выкупить арендованную квартиру

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Квартиросъемщик со временем может получить снимаемое им жилье в собственность. Способы сделать это россиянам назвала эксперт рынка недвижимости Мария Румянцева, ее слова привел телеканал «Мир».

Риелтор предложила желающим выкупить съемное жилье поговорить с собственником и узнать, есть ли у того вторая квартира. «Может быть, со временем вы сможете выкупить у него арендуемое помещение. Обсудите этот вопрос заранее или попозже. С учетом положительного ответа зафиксируйте это в договоре и рассчитайте арендные платежи. Теперь, внося ежемесячно нужную сумму, вы понимаете, что приближаете момент получения квартиры в собственность», — рассказала специалист.

Операционный директор агентства недвижимости Сервер Муртазаев посоветовал изучить предложения жилья в новостройках. Он отметил, что в данный момент на первичном рынке происходит затоваривание новыми объектами, и некоторые застройщики предоставляют потенциальным покупателям возможность аренды выбранной квартиры с постепенным погашением ее стоимости.

В октябре экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что лизинг — аренда жилья с последующим выкупом — может стать альтернативой льготной ипотеке для россиян.

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Источник — lenta.ru
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